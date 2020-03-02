筆者上周對港股看法相對樂觀，傾向相信在26000至26500點是底部。在全球股市持續暴跌下，中港股市再也守不住，一度失守上述關口。中港股市當前的問題是資金因避險而流走，但一些與海外沒有關連、又有望受惠政策刺激的行業後市有轉強機會，內房是其中之一。

上周市場反應劇烈，股市基本上屬義無反顧地逃亡，投資者全都要錢不要貨，債息屢創歷史新低，金價則高位受阻後創7年最大單日跌幅。市場是擔心疫情正演變成金融危機，信貸價差擴闊，而油價一周暴瀉14%，石油行業的違約風險更是飈升。

美倘社區爆發疫情 經濟衰退無可避免

新冠型肺炎恐成為全球大流行疫症，對金融市場的衝擊遠超預期。從疫情發展來看，韓國、意大利確診數字飈升，而失守的國家愈來愈多，遠至愛沙尼亞、丹麥，甚至尼日利亞（首次在非洲沙漠以南確診）都出現確診，僅餘下南極仍是淨土。意大利雖然封鎖北部重災區的城鎮，但還是阻止不了蔓延至全國，而歐盟仍然拒絕封鎖邊境，歐聯、歐霸盃等足球賽事如常舉行，未來兩星期疫情擴散情况令人憂慮。

至於美國，雖然有專業的疾控中心(CDC)監控，但美國總統特朗普為了經濟維持正常運作，民眾如常外出消費，繼續淡化疫情威脅，甚至與CDC對着幹。若民眾防護意識不足，社區大規模感染的機會將激增，屆時封城、隔離等措施將對經濟構成重大影響。要留意，當中國首季經濟增長預料也要放緩至2.5%至3%，以美國經濟由消費主導的模式，全國民眾一旦留家減少外出，經濟衰退幾乎是無可避免。

現時美國疫情仍未太差，但數日變化已可翻天覆地，聯儲局前主席耶倫也直言有陷入衰退的風險，又指美國利率仍比大多數發達國家為高，有較大政策調整空間，但卻並非靈丹妙藥。事實上，一旦疫情爆發民眾無法外出，無論貨幣抑或是財政策政都無法扭轉消費下跌。

內地推動基建內房以「保六」

A股及港股撐不住，筆者覺得與資金因避險流走有關，而基本因素方面，內地疫情已初步受控，同程藝龍（0780）上周五更指機票酒店查詢激增，部份延遲需求正準備爆發。當然，升的意思是相對於近期的零出行，要回復疫情前水平相信仍要以月計的時間。在消費方面，中央可做的不多，而當全球均受到新肺炎波及，終端需求下降，中國出口回升可能也遙遙無期。為了全年「保六」和穩就業，相信從回基建和房地產雙輪驅動是短期無可避免的事。

事實上，地方政府也在不斷測試中央的底線，一方面允計開發商延期繳交各類費用、放寬銷售限制，另一方面也刺激銷售，由政府牽頭搞網上銷售會，而浙商銀行更打正旗號降低無限購措施城市的首付比例，中央至今並無反對，變相默許甚至是鼓勵。

從另一角度看，投資者擔心內房股的現金流能否應付債務到期，但就算是疫情最嚴重的2月份，多家大型開發商仍在拿地，綠城（3900）就斥資達200億元人民幣取得8塊土地，潤地（1109）、龍湖（0960）、碧桂園（2007）、龍光（3380）等都有出手，可見實際情况絕不差。

[張兆聰 還看今朝]