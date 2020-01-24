陳茂波指自己順道到街市、排檔和茶餐廳與市民聊天，聽聽市民對預算案的意見與想法。

財政司司長陳茂波發表網誌指，去年宣布的四輪紓困措施、一個多星期前獲批的三百億防疫抗疫基金，加上財政預算案中逾1200億元的一次過措施以及其他措施， 合共為經濟帶來3個百分點的提振作用。計及這項因素，今年經濟估算介乎負增長1.5%至輕微增長0.5%。

他指，希望透過大力度的逆周期措施，令經濟能盡早得以復甦，將經濟下滑的幅度盡可能減少一點，並稍為緩和這次經濟調整的痛感和影響，保住經濟的元氣，增添回升的動能。

他又提到，對香港經濟抱持信心，預測在2021至2024年這四年間，平均每年經濟實質增長2.8%，僅稍低於過去十年2.9%的趨勢增長。

對於有分析擔心其預測稍嫌偏向樂觀，未充份反映刻下的經濟低潮。陳茂波指出，如果細看回歸以來本港的經濟軌跡，不難發現無論是1998年的亞洲金融風暴、2003年的沙士疫情，抑或2008年的金融海嘯，經濟在挺過低潮後，往往有較顯著的反彈。

雖然，現在並不可以完全複製2003年時有利經濟快速反彈的措施，但粵港澳大灣區建設和一帶一路倡議，以至內地漸趨富裕的龐大市場，都為本港帶來龐大的機遇。此外，鄰近的亞洲地區國家近年發展迅速，例如東盟已取代歐洲成為香港第二大的貿易伙伴，都可以讓香港的金融服務、創科、空運物流，以及專業服務等行業大展拳腳。

他指，未來會密切注視經濟環境的變化，繼續積極推動經濟多元化發展，在鞏固優勢產業的同時，努力培育新的產業、尋找新的增長點，借助科技讓企業提升營運效益及生產力、升級轉型，並推動經濟尋索新的出路與發展模式。