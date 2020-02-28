指尖悅動（6860）發出盈利預警，預告截至2019年底止全年，受到外部競爭環境日益激列需加大銷售及營銷開支，加上內地遊戲市場及監管環境有變，令遊戲獲批受限，及已推出遊戲的貢獻收益較預期低，因此預期股東應佔溢利按年大跌70%至80%。

該集團指，由於外部競爭環境日益激烈，因此去年進一步加大力度進行手機遊戲的廣告及推廣活動，導致銷售及營銷開支大幅上升。另外，由於廣告及推廣活動對收益影響存在滯後效應，增加投入之銷售及營銷開支的效果預期將在未來較長一段時間內方會體現，廣告及推廣活動之單位成本亦在上漲。同時，因內地遊戲市場及監管環境變化，部分原計劃於有關期間內推出的儲備遊戲，由於遊戲測試結果表現不佳及網絡遊戲出版審批受限而無法推出，致需要為儲備遊戲的預付許可費作出撇減。至於若干已推出遊戲，於去年所貢獻的收益較預期低。多項因素，導致其需要發出盈警。

該集團為手機遊戲開發商，早年以開發《坦克前線》等遊戲為人認識，其於2018年7月上市，當時招股價為2.07元，至今日收市報0.63元，累計下跌69.56%，上市至今並無派息。