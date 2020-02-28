吳光正家族此時此刻將資產淨值逾4000億元的會德豐（0020）私有化，會是巧合？事實是，本地地產業早已開始變天，地產業風光不再。

無論是主動抑還被動，新地（0016）委任華置（1109）原董事會主席吳向東為非執行董事，已揭開了本地地產公司委任共產黨黨員為董事的新一頁。這一頁還包括特首林鄭月娥另闢天地的「明日大嶼」以及在施政報告預告運用《收回土地條例》。

筆者過去一直關心本港的地產發展變化，包括留意林鄭上任後在施政報告中，關於土地供應、關於農地釋放的種種政策，2017年、2018年以及2019年中不但未有繼承梁振英的新界東北發展計劃，反而推出可以提供大量土地供應的「明日大嶼」計劃以及提出「威脅」強制收回土地。

寧花千億填海造地，亦拒絕向囤積大量農地的地產商就範，這種政策與梁振英前朝迥然不同，明顯針對坐擁龐大農地儲備的地產商。面對上下夾擊，本地地產商眼前只有3條路，要麼捐地表忠成為順民投身社會主義；要麼興風作浪成為刁民捍衛資本主義；否則只能考慮撤出市場撤資移民他方。吳光正家族屬於那一種？

個人認為，吳光正家族屬於機關算盡，到最後一刻才決定行動的一種。吳光正家族私有化會德豐的時機值得細味。

市場對於吳光正家族運用上乘財技，以蛇吞象的方式私有化會德豐感到詑異，於筆者而言並不陌生，特別是早在10年前會德豐將會德豐地產(前上市編號：0049)私有化時已經露過一手。

筆者10年前已在《明報》撰寫專欄，其時以筆名代替真名，寫過會德豐私有化會德豐地產當中的「特別之處」。會德豐地產在2010年3月奪得尖沙咀柯士甸站上蓋物業發展權，結果旋即在4月宣布以每股13元將會德豐地產私有化，旋即在4月以前一年的業績及資產計算私有化作價，你說高不高章？

吳光正家族這次私有化會德豐，為人詬病的是每股現金只得12元，其餘作價以九倉（0004）及九倉置業（1997）股份代替。換轉筆者是會德豐小股東的話，不會接受九倉及九倉置業股份，因為這兩大行業直接受到疫情影響，缺乏會德豐作為緩衝。

吳光正家族這次私有化會德豐，可以將670萬平方呎土地儲備私有化，另外亦變相減持九倉及九倉置業的持股，方便日後繼續減持。根據九倉公布的通告指出，私有化前會德豐及相關股東(Horizon Vibrant Limited)持有九倉21.56億股、相當於70.71%權益，私有化涉及分派6.6696億股，因此緊隨分派完成後會德豐及相關股東的持股價降至14.8865億股、相當於48.82%。

至於九倉置業方面，私有化前會德豐及相關股東(Vision Expert Limited)共持有20.194億股、相當於66.51%，私有化涉及分派6.6696億股，因此緊隨分派完成後會德豐及相關股東的持股價降至13.519億股、相當於44.53%

官方媒體《新華社》旗下智庫機構《瞭望智庫》，曾經以〈別讓某某跑了〉為題發表文章，自始只要官媒盯上某某的話，便會被貶成為棄國家危難於不顧而捲款逃之夭夭的千古罪人。筆者相信，會德豐能否成功被私有化言之尚早，特別在今天的政治氣候下，有心人會否讓你跑掉？

李鴻彥

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