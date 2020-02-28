疫情下上市公司業績公布之爭議再有新發展，今日港交所（0388）以「FAQ（常見問題）」形式，就業績公布指引再度釐清細節，對遲發業績則仍態度強硬。針對可提交初步業績公告的公司，港交所表示，若賬目與最終經審核賬目有重大差別，聯交所及證監會不會僅因重大差別而採取行動。該所亦強調，若公司未審核賬目有不確定潛在調整，可於公告中強調存在不確定性的地方，此情況下一般不會停牌。

上市公司及核數界早前提出，賬目若不經核數師審核，恐最後與實際賬目差異較大。港交所今日釐清部分細節，指若部分財務項目有不確定性，而公司能於公告中「強調存在不確定性的地方」，一般情況下不會停牌。此外，若發行人無法提供正常載於財務報表附註中的財務數據分項，一般亦不會停牌。港交所要求公司於公告中提供不確定性的細節，此外，隨後若有重大差距須發補充公告。

對於管理賬目與最終經審核賬目有重大差別的情況，港交所表示，證監會及聯交所將不會僅因重大差別而採取紀律行動，將考慮上市公司及其董事在處理賬目方面是否勤勉合理，或是否對現有資料作出了真誠的努力。至於公司是否可遲發初步業績，港交所僅回應，暫緩披露未經審核的財務資料，或令上市公司面臨違反《證券及期貨條例》的風險。

若以12月31日為會計年度最後一日，主板上市公司將面臨4月30日刊發年報的「死線」，此期限則獲得港交所「放行」。港交所表示，將根據上市公司的特定情況，以及聯交所於諮詢過程中所獲得的資料，個別豁免刊發年報要求，並允許延遲刊發年報。是否豁免則要考慮公司於3月31日前能夠刊發的財務資料，以及疫情對個別公司的影響。

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