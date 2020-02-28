內地武漢肺炎疫情嚴峻，新創建（0659）旗下的多項業務亦受影響。集團上半年核心業務經營溢利為20.481億元，當中道路業務的應佔經營溢利（AOP）佔近46.4%。早前內地宣佈在疫情防控期間實施免收所有收費公路車輛通行費，集團行政總裁馬紹祥指，相信不會帶來重大長遠影響，亦不影響派息，內地政府亦將出台配套保障道路投資者，惟暫時並無確實時間，將會向政府及部委繼續跟進。

至於去年傳出集團有意出售策略業務中的新巴城巴業務，馬紹祥指，集團一向不時檢視業務，並按市場情況，就內在及外在環境去評估如何提升及釋放業務價值。雖然不時收到有關出售城巴及新巴的查詢，但暫時「手頭上未收到Offer（要約）」。

他又指出，巴士業務在去年經營困難，除了成本上升，載客量無增加外，更受到社會運動影響，已加緊應變開源節流。惟今年遇上疫情更雪上加霜，包括調整班次及鼓勵員工放無薪假，「已可以做的都做，但環境仍然嚴峻」，希望同事能「共渡時艱，互相理解」。期內集團結束澳門免稅店業務，但管理層指，主要因去年社會運動影響跨境客流，導致上半年出現虧損，但相信當本港客流回復，將重新帶來合理利潤，故無考慮將本港免稅店結束。

集團去年11月完成富通保險的收購後，在兩個月已帶來AOP(應佔經營溢利)約1.604億元，集團執董何智恒表示對生意增長「一定樂觀」，認為目前富通以香港市場為主，在自願醫保及延期年金的業務反應亦很好。富通亦因融入新世界集團的生態圈，包括向母企旗下屋苑提供保險優惠等。

飛機租賃方面，何智恒指，影響將視乎疫情長短，但由於飛機租賃業務的組合分散，客戶達62間及分布在35個國家，風險分散。加上剩餘合約期長，影響比較輕微。集團亦一直與不同航空公司溝通，決定是否需要調整策略等。

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