香港老店、風扇生產商蜆壳電業（2381）宣布，明日起招股，定價每股0.335元至0.38元，每手6000股，入場費2302.98元。公司全球發售3.75億股，國際配售及公開發售各佔半，其中1.875億股為銷售舊股。按此計算，相當於此次上市有逾7000萬元「入股東袋」。公司公布，扣除包銷費用及上市開支後，凈集資額4470萬元。招股期至下周五（3月6日）中午12時截止，預計3月17日掛牌。

集資用途方面，預計有14.1%用於改善集團日常營運效率；62.9%用於策略性拓展集團產能；23%用於投放資源至新產品。蜆壳電業前身企業由廣東順德人「風扇大王」翁佑創立，公司於八十年代已在港交所上市，但最終在2009年賣殼予中海外（0688），前公司後改名為中國海外宏洋（0081）。賣殼後公司重組，現時大股東為翁佑之子翁國基。

去年首9個月，蜆壳電業錄得收益2.3億元，按年增13.6%，主要因期內美國客戶訂單上升所致。毛利錄得7182萬元，按年增21%，毛利率按年升1.9個百分點至31.4%。期內溢利錄得4207萬元，按年大增35.6%。集團預計，去年全年純利不少於4450萬元。