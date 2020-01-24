新世界發展（0017）執行副主席兼總經理鄭志剛表示，儘管面對武漢肺炎疫情，但是他指出，集團沒有大裁員，同時亦著手寬減租戶2月份租金，到3月份時亦會繼續幫助租戶及減租，共渡時艱。集團亦會繼續推售樓盤，估計未來2至3年在港的合同銷售保持在150億至200億元之間。

鄭志剛稱，今次疫情影響大過SARS，各行各業出現大的連鎖反應，令香港受到前所未有的衝擊，員工是集團的重要資產，因此沒有大裁員的計劃，希望和員工共渡時艱。至於在商場方面，他們亦理解租戶困境，因此已於2月份作出租金寬減措施，到3月份時會繼續提供幫助及減租，冀與租戶共渡時艱。另自去年7月份時，已推出紓困計劃，當中在11至12月時提供租金寬減，亦已派發逾1000萬元消費券，冀帶動消費。他相信疫情過後，消費意欲會快速恢復。

在售樓方面，鄭志剛稱，雖然上半年只銷售貨尾為主，但是下半年仍會進行新盤銷售，未來二至三年維持每年150億至200億元合約銷售，大圍站上蓋項目亦已復工，料不影響推盤進度，有望第二季展開銷售，相信可吸納換樓客。他亦對樓市後市審慎樂觀，相信會平穩及橫行，並會在疫情後釋放購買力。內地市場方面，鄭志剛稱，疫情會帶來陣痛，但是新世界仍在內地及大灣區部局，在中期反映出來的合約銷售多達116億元。

現時新世界手持現金及存款630億元，可動用銀行融資亦達310億元，因此可動用資金約946億元，鄭志剛強調，連同今年6月底進一步完成餘下再融資計劃，因此不用集資。新世界將會在逆市下以現金為王，並且伺機入市，冀化危為機。繼日前宣布出售德福廣場二期及PopCorn II的收益權，他期望，透過優化組合，例如處理非具控制權或只持少數股份的項目，而非看淡後市，今年希望出售非核心資產150億元。

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