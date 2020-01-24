【沙中線】港鐵：沙中線造價升至約830億 低過其預期 另撥備13億
文章日期：2020年2月28日 17:23
港鐵（0066）公布，已完成對沙田至中環綫項目造價的進一步評估和重新確認，並已通知政府，最新造價估算為829.99億元，較原先估算的708.27億元上調121.72億元，但較公司在2017年12月公佈估計上調的165.01億元為少。另外，亦就與政府的費用當中撥備13.71億元。
港鐵指，829.99億港元，已包括支付予公司的額外項目管理費用（即公司根據相關委託協議履行餘下的項目管理責任所需的費用），但不包括公司已於其截至2019年12月31日止年度的綜合損益表中作出20億元撥備的紅磡事件相關費用（包括項目管理費用）。
港鐵又指，較原先估計的165.01億元為少，是由於實施了嚴格的成本控制，以及鑒於沙田至中環綫項目自2017年12月起持續取得進展，因此對造價能有更大程度的確定性。
另外，政府向公司支付付項目管理費用78.93億元。而港鐵正就通車計劃受宋皇臺站一帶發現考古文物、對附加工程範圍的要求等影響，所增加約13.71億元的費用，納入於其通知政府的經修訂造價估算中。不過，政府不同意額外費用，以及未預留任額外金額，因此，港鐵已將該筆13.71億元費用撥備。
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