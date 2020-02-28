金管局今日公布，今年1月新批出的按揭貸款額為249億元，較去年12月減少6.4%。當中涉及一手樓所批出的貸款減少13%至46億元；二手交易的貸款減少7.1%至147億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則增加2%至56億元。而新申請貸款個案按月增加16.3%至9115宗。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由去年12月的77.1%上升至今年1月的80.2%。截至1月底，未償還按揭貸款總額按月增加0.7%至1.4萬億元。按揭貸款拖欠比率輕微下降至0.02%，經重組貸款比率維持於接近0%。

另外，1月份銀行存款總額沒有明顯變動，港元存款上升1.1%，外幣存款下跌1.2%，人民幣存款下跌3.1%，於1月底為6125億元人民幣。1月份貸款與墊款總額則上升0.7%，其中在香港使用，包括貿易融資的貸款較上月增加0.8%，在香港境外使用的貸款則增加0.3%。由於港元存款上升而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由去年12月底的90.3%，下降至今年1月底的89.4%。

而截至1月底，外匯基金總資產為4.2萬億元，按月減少651億元，其中港元資產減少469億元，外幣資產減少182億元。

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