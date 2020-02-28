新創建（0659）公布，截至去年底的中期純利為15.13億元，按年跌33.4%，每股基本盈利為0.39元; 中期息派每股0.29元，按年持平。

集團的應佔經營溢利為22.899億元，當中核心業務的應佔經營溢利按年升12%至20.481億元，策略組合應佔經營溢利為2.41億元。

核心業務方面，集團的道路業務表現按年持平，應佔經營溢利為9.49億元，若撇除匯率影響，應佔經營溢利則增加4%﹔航空應佔經營溢利按年升16%至2.67億元﹔建築應佔經營溢利按年升2%至6.70億元﹔保險的應佔經營溢利為1.60億元。

集團指，於去年11月完成收購後，2個月已帶來1.60億元的貢獻，富通自收購後的年化保費和新業務價值分別達11%及21%的按年同期增長，富通的償付比率超過580%。

去年集團持續優化及重整業務，出售非核心資產套現約9.1億元，由於收購富通保險，令集團淨負債比率由0%升至去年底中期的30%。

集團的策略組合中，設施管理應佔經營虧損達3.64億元，較2018財年1.46億元大幅擴大。集團指，期內會展中心有若干活動被取消，餐飲業務亦受到不利影響。會展中心於期內舉辦了357項活動，共錄約410萬到訪人次，分別按年同期下降31%及21%。同時，受社會運動導致旅客及訪客人數下降，「免稅」店業務仍然飽受壓力，集團已結束澳門一間店鋪，以及澳門國際機場特許經營權於期內屆滿，澳門的「免稅」店業務營運已結束，今後業務將集中在香港。交通業務方面期內虧損增至2910萬元。

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