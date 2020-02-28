交銀國際研究部主管洪灝以「瘟疫咒」為題發表報告，認為市場前景非常不確定，不過市場情緒由極端樂觀轉為極度悲觀，短期內海外市場或出現短暫的超跌技術性反彈，但由於情緒波動很快，如根據市場情緒變化去接這種「飛刀」會非常危險。

洪灝指出，美股暴跌前市場密集的持倉及亢奮情緒已提前預示情況，由於許多重倉股跌逾10%，大基金被迫減持以降低組合風險，並應對贖回的壓力，令市場價格動能極度負面，超賣情況引發更大規模的超賣。

他續指，海外新冠病毒肺炎確診病例數量開始超過中國，韓國、日本、意大利成為重災區。世界衛生組織認為，全球處於大流行傳染病爆發的邊緣（at the cusp of pandemic)，負面新聞令本來已經跌至冰點的市場雪上加霜。由於中國強制執行隔離措施，有效控制疫情，外國政府執行力相對較弱。因此，在外國政府設定明確的應對策略、海外疫情出現拐點前，海外市場仍會受困。

另外，洪灝認為市場低估了新冠病毒疫情對全球經濟的影響，現時市場普遍估算，疫情對經濟負面衝擊約為0.5至1%，但他指出，這是不可能的。市場必須注意公司流動性的變化，近日美國信貸市場信用債發行為零，過去只會在假期或大型危機中才出現，標普500指數中已有約200間公司發出與疫情有關的盈警或風險表述，全球供應鏈將受衝擊，例如美國多種從中國進口的藥物開始供應短缺，口罩等醫療用品亦嚴重不足。

記者：蕭嘉聰

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