新世界（0017）公布，截至去年12月底止6個月，集團錄得股東應佔溢利10.17億元，同比大跌90.98%，每股盈利0.1元，中期股息每股0.14元。

期內，集團錄得收入324.64億元，同比跌34.11%；基本溢利39.29億元，每股核心溢利0.38港元，兩者同跌27%。集團解釋，物業發展貢獻減少，是由於期內本港項目入賬組合主要為存貨銷售，沒有新項目竣工，與去年同期以柏傲灣為首的大型項目竣工之入賬組合比較出現變化。

期內，集團於本港及新加坡物業發展收入包括合作發展項目為36.67億元，同比跌82.54%；租金收入為13.44億元，按年升36%。集團指，位於沙田大圍站的住宅項目，涉逾3000伙住宅單位，將於今明兩年分階段推出，第一期及第二期合共約2200個單位將率先於今年陸續登場。其中，第一期的預售許可申請已於今年2月提交。

另外，集團內地物業發展收入包括合作發展項目為83.2億元，貢獻主要來自廣州、深圳、佛山、瀋陽、北京等住宅項目。內地整體物業合同銷售面積約 309,000 平方米，總銷售金額為116億元人民幣，已完成2020財政年度200億元銷售目標的58%，均價為每平方米3.3萬元。

土地儲備方面，集團持有本港應佔總樓面面積約900萬平方呎可作即時發展，其中用作物業發展的佔約420萬平方呎。同時，集團持有約1660萬平方呎待更改用途的應佔農地土地面積。內地方面，集團持有不包括車庫的土地儲備總樓面面積約670萬平方米作即時發展，其中約280萬平方米為住宅用途。大灣區佔集團內地核心土地儲備約50%。

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