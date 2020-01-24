【港股收市】恒指跌648點 成交急增見逾一年高
文章日期：2020年2月28日 16:28
武漢肺炎擴散全球，恒指今日大成交急跌，跌穿26000點關，低見25989.41點，是2019年10月11日25976.07點後最低，而成交金額1681億元，較上日增加52.26%，是2019年2月25日1687.55億元成交後最多。
恒指今早已隨美股低開529點，其後曾擴大至跌789點或2.95%，見2020年1月30日後最大跌幅，收市仍跌648點或2.42%，報26129點，成交金額1681億元，較上日增加52.26%；國指跌290點或2.74%，報10302點。
走勢上，恒指失守上升軌後接連破底，而繼早前20天線跌穿100天線出現「死亡交叉」後，今日10天線(27138.27點)亦跌穿100天線(27238.95點)出現第二個「死亡交叉」。
49隻藍籌股下跌，唯一一隻無跌的藍籌是潤地（1109）收報35.95元，無升跌。
行業報告預期智能電話出貨量下降，瑞聲（2018）跌6.59%，收報51.05元，是跌幅最大的藍籌，另一手機設備股舜宇（2382）亦跌5.24%，收報121.2元。
重磅股全面拖累恒指，騰訊（0700）跌3.31%，收報386元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低105點。其後為匯控（0005）跌2.3%，收報53.15元；建行（0939）跌2.17%，收報6.3元；友邦（1299）跌1.6%，收報76.9元；中移動（0941）跌3.31%，收報61.3元；工行（1398）跌2.38%，收報5.33元，分別拖低大市56點、45點、41點、39點及29點。
吳光正家族提出將會德豐（0020）私有化方案，當中建議安排股東每股會德豐分派1股九置（1997）股份及1股九倉（0004）股份。九倉今早復牌急跌13.7%，全日跌16.5%，報16.44元，最低曾挫18.6%；會德豐收報59.35元，跌10%；九置收報35.35元，跌6.2%。
長和（0001）公布，旗下赫斯基錄得虧損，對集團影響則受到出和黃中國醫藥抵銷。長和跌1.38%，收報67.85元。
新鴻基地產（0016）公布2019年底止中期業績，基礎溢利為134.22億元，按年減少2.26%。每股派中期息1.25元，與去年同期一樣。開市報110.3元，跌2.48%。新地跌2.03%，收報110.8元。
新世界發展（0017）收市後業績，績前跌0.79%，收報10.02元。
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