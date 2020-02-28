新型冠狀病毒肺炎疫情在國際間蔓延，全球口罩嚴重短缺。新世界（0017）執行副主席鄭志剛宣佈，將透過集團慈善基金在本港設立兩條生產線，日產20萬個「香港製造」外科口罩，在疫情肆虐期間免費派發給基層市民。

此外。集團將斥資約1000萬元，與本地創科公司聯手研發將「納米鑽石」加入口罩物料以提高其防護性能，生產出新一代低成本殺菌口罩，預期新技術能阻擋、抑制甚至殺死細菌及病毒。

鄭志剛認為，在全球鬧「口罩荒」下，本港有逼切需要生產「香港製造」的高質素口罩，避免本港再出現瘋搶口罩等抗疫物資的現象。他又指，在一月底疫情開始爆發，意識到一罩難求，自己和團隊都幫忙全球撲口罩，遠至俄羅斯、以色列、中東的供應商都接觸過，價格亦十分飄忽，令其覺得港人要靠自己疫境自強，故幾日後便決心要自己生產「香港製造」口罩。

鄭志剛表示，預計4月開始可供應口罩，並且特別市面嚴重短缺的兒童口罩。除向集團旗下老人院、巴士、物業管理等員工派發，亦會免費派予基層及低收入人士。

鄭志剛重申，他們會以低成本價供應口罩予非牟利機構，並非為了賺錢而行事，只是想做好件事，同時暫時集團亦沒有因應設立口罩生產線計劃向政府申請資助，亦沒有動用股東資金去建立生產線。

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