海港企業（0051）今日發布2019年全年業績，並以「危機何時了？」為題。集團去年基礎淨盈利按年減少15%至4.35億元，每股基礎盈利為0.61元，主要因去年下半年市況動盪下酒店及投資物業表現疲弱。此外，由於沒有項目落成，發展物業作出的盈利貢獻亦較去年少所致。若計入投資物業重估虧損及物業減值撥備，純利則減少86%至1.17億元，每股盈利為0.17元。

集團第二次中期息每股0.15元，連同第一次中期息0.07元，全年派0.22元，較2018全年股息共0.3元減少27%。集團收入按年跌12%至13.95億元，營業盈利按年增加38%至5.31億元。

分部業務方面，集團去年香港投資物業收入按年跌9%，營業盈利跌11%。

酒店業務方面，由於持續的社會運動導致訪港旅客人數銳減，國際性活動亦相繼取消，集團指由於入住率大跌，本港酒店紛紛劈價招客，令其酒店分部表現受壓，收入減少

15%。另外主要因為 The Murray 折舊及成本增加的關係，年內錄得營業虧損。去年尖沙嘴的馬哥孛羅香港酒店入住率為81%。

內地方面，由於集團繼續撤出發展物業市場，截至去年底的應佔土地儲備為40萬平方米。內地酒店業務亦因中美貿易緊張令商業活動受限制，加上市場供應增加，常州馬哥孛羅酒店的收入因而被削弱並錄得虧損。

集團在展望提到，2020年迄今已被籠罩在到達危險程度的「完美風暴」之中，除了從2019年蔓延至今對局勢影響深遠的國際地緣政治、經濟問題及本地政治、社會問題外，新型冠狀病毒之爆發亦急劇打擊香港和內地的酒店業及零售業。集團指，這無疑是酒店業和零售業可能經歷過最嚴峻的景況，集團亦不例外，又指無沒有水晶球預視這個冬天會有多長和有多嚴寒，惟極其倚重資產負債表的支持力挺過去。