「山川異域,風月同天」,中國人終於有機會說說這首詩了,在看了美股大跌1100點後,微信朋友圈裡不是「美國加油」、「韓國不哭」,而是充滿幸災樂禍的「風月同天」,外加積極討論中國應否阻截韓國人入境。但態度轉變得令人嘔心的,何止是這些不斷挑戰道德底線的國民?一批華爾街分析員,明明只是金融「專家」卻勉強要喬裝成醫學專家,每次都洋洋千字去分析疫情。現在他們要付出代價。

在1月20日前評論疫情影響的金融分析報告,可以說是零。這些金融界的人都成了習近平的信眾,在習近平首次公開提到要防疫抗疫後,才紛紛出報告,而且是清一色的對中國政府充滿讚美、及維持樂觀看法。

這班「專家」之所以一開始對後市如此樂觀,簡單而言︰「相信政府」、「唔怕」。相信中國政府公布的數字,然後像分析財報一樣,分析新增確診數字、分析湖北以外的新增數據,部分還會「專業」得像研究市盈率、研究移動平均線一樣,利用確診數字畫圖,再分發給客戶,「看﹗確診數字降了,股市見底了。」

當一眾醫療專家都表示束手無策,認為暫時難以製造疫苗、暫時難以有確實有效的治療方案時,這批華爾街奇人單單憑著幾個數據,便給出了醫學博士也不敢想像的假設。而且有時候,他們更不會看數字,而是單純地,相信政府。

例如瑞銀,在1月22日發表的報告,它指出「中國應該已經從SARS疫情中汲取了經驗。針對本次疫情,政府反應和防控工作比SARS期間更加積極、溝通也更加透明。」還建議逢低買入股票,指疫情影響將消退。但在2月中,該行不得不再發報告,承認今次疫情的影響比SARS更嚴重。

又例如花旗,在2月中竟然還估計疫情已經到頂,「市場會出現V型反彈」。僅僅兩周後,韓國、意大利、伊朗等地先後大爆發,花旗近日再表示,「美股的暴跌或只是剛開始」。

特別還想分享一下Jefferies的看法,它的反應算是相當快,習近平講話後翌日,1月21日它已出報告,指大家只是藉疫情而套利而已,還豪言the risk of a complete outbreak should be much lower than SARS in 2003(全面爆發的風險將遠低於2003年時的SARS病毒)。

但在本周,Jefferies 的股票分析員Simon Powell上CNBC訪問時,就像信念崩潰似的說︰We increasingly find it hard to believe that USA cases are as low as reported(我們愈來愈難以相信美國的個案仍像官方報告所說的少)。

「相信政府」,除了相信政府的數據外,更重要是相信這10年來一直上演的劇本︰放水。當香港財政司長宣布每人派錢一萬元時,內地網民說︰「會鬧的孩子有奶吃」。但這班金融界的人,無論中資外資,每日都期盼環球央行放水減息救經濟,何嘗不像個扭計的嬰兒?

所以,所有評論都是假的,任何數據都不及資金流那麼真實。如果說要在別人貪婪時恐懼,我倒認為可以以華爾街分析員為基準,當他們貪婪時就要恐懼,現在他們開始恐懼了,我衷心希望是疫情見頂的徵兆。

文濤

