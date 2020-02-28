服裝標籤生產商常達（1433）今起招股，定價每股0.25元至0.29元，每手10000股，入場費2929.22元。公司全球發售5億股，國際配售佔九成，集資規模介乎1.25億至1.45億元。獨家保薦人為千里碩。招股期至下周三（3月4日）中午12時截止，預計3月12日掛牌。

截止去年8月31日的8個月內，公司收益錄得2.27億元，按年跌一成。毛利錄得1.09億元，按年微升不足1%，毛利率則按年升5.1個百分點至48.2%。計入上市開支，期內純利錄得1248萬元，按年跌51%。

按地區分，公司期內於香港收益錄得6207.5萬元，按年跌19.3%。於內地收益錄得5810萬元，按年跌10.8%。

此次上市集資所得款將有82.3%用作建設新孟加拉廠房及為新廠房購買機器；8.4%將用於為中國廠房購買機器；9.3%用作營運資金及一般企業用途。公司董事會主席陳醒明透露，現時內地廠房產能約佔八成。

對於武漢肺炎方面影響，陳醒明表示，廠房在逐步復工中，惟復工率暫未達100%。

今年環球經濟增長緩慢，更有指或陷入衰退，對於外圍影響，陳醒明表示，認為環球經濟對服裝零售影響只是短暫。被問及公司客戶數目有否下跌，他表示，公司有自身銷售團隊，於歐美有銷售網，並非僅依賴現有客戶，將會繼續擴充客戶群。

記者：馬迪帆