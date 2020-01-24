武漢肺炎全球擴散引發環球避險，港股低開529點後曾挫782點或2.92%，見今年1月30日後最大跌幅，低見25995.85點，是去年12月04日25995.15點後最低。

恒指半日跌670點或2.5%，報26108點，成交金額816億元；國指跌290點或2.74%，報10302點。10天線(27136.11點)跌穿20天線(27213.66點)及100天線(27238.74點)，呈死亡交叉。

藍籌全挫，太古（0019）跌0.42%，收報70.3元，是跌幅最少的藍籌，瑞聲（2018）跌6.95%，收報50.85元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌3.16%，收報386.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低100點。

吳光正家族提出將會德豐（0020）私有化方案，當中建議安排股東每股會德豐分派1股九置（1997）股份及1股九倉（0004）股份。九倉今早復牌急跌13.7%，半日跌18.2%，報16.1元；會德豐收報60.05元，跌9%；九置收報35.2元，跌6.6%。

長和（0001）公布，旗下赫斯基錄得虧損，對集團影響則受到出和黃中國醫藥抵銷。長和跌1.82%，收報67.55元

新鴻基地產（0016）昨公布2019年底止中期業績，基礎溢利為134.22億元，按年減少2.26%。半日跌2.21%，收報110.6元。

疫情擴散，航空股下跌，國航（0753）收報6.25元，跌2.19%；南航（1055）收報4.08元，跌4.23%；東航（0670）收報3.32元，跌4.32%；國泰（0293）收報10.04元，跌1.76%。

油價下跌，紐約期油現報45.88元，跌2.57%；布蘭特期油現報51.01元，跌2.24%。油價跌拖累油股，中海油（0883）跌4.47%，收報10.68元；中石油（0857）跌3.48%，收報3.05元；中石化（0386）跌1.95%，收報4.02元。

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