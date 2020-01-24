恒指跌穿26000點，曾挫782點或2.92%，低見25995點，是2019年12月04日25995點後最低，現跌764點或2.85%，報26014點，成交金額741億元；國指跌328點或3.1%，報10264點。

走勢上，10天線(27126.71點)跌穿20天線(27208.96點)及100天線(27237.8點)，呈現死亡交叉。

中電（0002）跌0.67%，報81.85元，是跌幅最小的藍籌，瑞聲（2018）跌6.95%，報50.85元，是跌幅最大的藍籌。太古（0019）跌0.92%，報69.95元；騰訊（0700）跌3.56%，報385元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低113點。

藍籌股全線下跌，地產股方面，恒地（0012）跌1.66%，報35.45元；新地（0016）跌2.56%，報110.2元；新世界發展（0017）跌2.28%，報9.87元；長實集團（1113）跌2.41%，報48.65元；信置（0083）跌2.24%，報10.48元。

內銀股方面，工行（1398）跌2.38%，報5.33元；建行（0939）跌1.86%，報6.32元；交行（3328）跌2.14%，報5.02元；中行（3988）跌2.22%，報3.09元。

內險股方面，平保（2318）跌2.89%，報85.8元；中人壽（2628）跌2.89%，報18.16元。

內房股方面，潤地（1109）跌2.09%，報35.2元；碧桂園（2007）跌3.93%，報10.28元；中海外（0688）跌2.43%，報26.1元。

石油股方面，中海油（0883）跌4.83%，報10.64元；中石油（0857）跌2.85%，報3.07元；中石化（0386）跌1.71%，報4.03元。

國際金融股方面，友邦（1299）跌2.69%，報76.05元；匯控（0005）跌2.48%，報53.05元。

濠賭股方面，金沙中國（1928）跌2.17%，報36.1元；銀娛（0027）跌2.19%，報51.35元。

港銀方面，恒生（0011）跌1.41%，報161.1元；；中銀香港（2388）跌1.66%，報26.65元。

貿易股方面，萬洲（0288）跌4.83%，報7.89元；申洲國際（2313）跌3.56%，報96.1元；創科實業（0669）跌5.9%，報63.05元；瑞聲（2018）跌6.95%，報50.85元；舜宇（2382）跌5.24%，報121.2元。

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