【新股消息】3新股常達、燁星、生興今招股
文章日期：2020年2月28日 10:18
今日再有數隻新股公布招股資料，仍主打小型公司，集資額僅介乎1億至2億元，行業包括製造、工程、物管等傳統行業。
服裝標籤生產商常達（1433）今起招股，定價每股0.25元至0.29元，每手10000股，入場費2929.22元。公司全球發售5億股，國際配售佔九成，集資規模介乎1.25億至1.45億元。獨家保薦人為千里碩。招股期至下周三（3月4日）中午12時截止，預計3月12日掛牌。
物管股燁星（1941）今起招股，為近期第二隻招股的物管股，業務規模亦與興業物聯（9916）相若。燁星定價每股1.32元至1.58元，每手2000股，入場費3191.84元。公司全球發售1億股，國際配售佔九成，集資規模介乎1.32億至1.58億元。獨家保薦人為同人融資。招股期至下周五（3月6日）中午12時止，預計3月13日掛牌。
招股時期最長則為本地工程股生興控股（1472）。生興今起招股，定價每股0.5元至0.63元，每手5000股，入場費3181.74元。公司全球發售2.5億股，國際配售佔九成，集資規模介乎1.25億至1.575億元。獨家保薦人為信達國際。招股期至3月9日中午12時止，預計3月17日掛牌。
記者：馬迪帆
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