武漢肺炎疫情擴散引發環球避險，港股隨外圍下挫，恒指今早低開529點或1.98%，報26249點，成交金額27億元；國指今早低開220點或2.08%，報10372點。

50隻藍籌全部向下，中電（0002）跌0.42%，報82.05元，已是跌幅最少的藍籌。油價下跌，中海油（0883）跌4.47%，報10.68元，是跌幅最大的藍籌。紐約期油現報46.49元，跌1.27%；布蘭特期油報53.18元，跌0.47%。中石化（0386）跌1.71%，報4.03元；中石油（0857）跌1.27%，報3.12元。

太古（0019）跌1.35%，報69.65元，是拖低恒指跌幅最少的藍籌，拖低1點；騰訊（0700）跌1.95%，報391.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

吳光正家族提出將會德豐（0020）私有化方案，當中建議安排股東每股會德豐分派1股九置（1997）股份及1股九倉（0004）股份。九倉今早復牌，會德豐、九置昨日已復牌。九倉開市報17元，跌13.706%；會德豐開市報62.3元，跌5.6%；九置開市報36.8元，跌2.38%。

長和（0001）公布，旗下赫斯基錄得虧損，對集團影響則受到出和黃中國醫藥抵銷。長和跌1.89%，報67.5元。

新鴻基地產（0016）公布2019年底止中期業績，基礎溢利為134.22億元，按年減少2.26%。每股派中期息1.25元，與去年同期一樣。開市報110.3元，跌2.48%。

香港電視（1137）旗下HKTVmall公布，由於物流壓力稍微舒緩，由今日（27日）晚上7時起回復普通會員免運費金額為500元，VIP會員350元，門市或自取點200元。香港電視（1137）開市報4.6元，跌1.92%

創興銀行（1111）公布去年全年業績，除稅前溢利按年上升8.37%至22.81億元，純利為19.01億元，按年增加7.97%。開市報12元，無升跌。

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