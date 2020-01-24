【開市焦點】港股ADR跌513點 日股、澳股跌逾3%
文章日期：2020年2月28日 08:47
美股三大指數急挫，市場對疫情展現恐慌情緒，港股ADR跌513點或1.95%，報262652點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.68%，折合報388.51元；匯控（0005）跌3.08%，折合報52.73元；建行（0939）跌1.71%，折合報6.33元。日股、澳股現跌逾3% 韓股挫2%
今日焦點股份可留意：
美股重挫，藍籌股或因避險而受壓。
吳光正家族提出將會德豐（0020）私有化方案，當中建議安排股東每股會德豐分派1股九置（1997）股份及1股九倉（0004）股份。九倉今早復牌，會德豐、九置昨日已復牌。
新鴻基地產（0016）公布2019年底止中期業績，基礎溢利為134.22億元，按年減少2.26%。每股派中期息1.25元，與去年同期一樣。
長和（0001）公布，旗下赫斯基錄得虧損，對集團影響則受到出和黃中國醫藥抵銷。
香港電視（1137）旗下HKTVmall公布，由於物流壓力稍微舒緩，由今日（27日）晚上7時起回復普通會員免運費金額為500元，VIP會員350元，門市或自取點200元。
創興銀行（1111）公布去年全年業績，除稅前溢利按年上升8.37%至22.81億元，純利為19.01億元，按年增加7.97%。
其他報道