武漢肺炎持續擴散，世衛警告可能發展為全球流行病，另外，美國亦加大防控及檢疫力度，加州將8400人列入監測範圍。市場對疫情產生恐慌，高盛料疫情之下美國公司今年利潤成長為零；Wells Fargo指市場跌勢迅猛，很難說已經結束。原油價價下挫、債息下跌，美股三大指數急挫。道指低開431點後，最多曾挫1204點或4.47%，觸及6個月低點，跌幅為大約兩年來最大；而標普500、納指的跌幅亦為8年多以來最大。

道瓊斯工業平均指數收跌1190點，跌幅4.42%，報25766點。標普500指數收跌137點，跌幅4.42%，報2978點。納斯達克綜合指數收跌414點，或4.62%，報8566點。

蘋果跌6.54%，報273.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低129點，而3M升0.68%，報150.16元，貢獻道指8.1點。

科技股方面，蘋果收市報273.52元，跌6.53%，谷歌母公司Alphabet收市報1314.95元，跌5.43%，亞馬遜收市報1884.3元，跌4.81%，Facebook收市報189.75元，跌3.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.75%，報389點。德國DAX指數收跌3.19%，報12367點；法國CAC 40指數跌3.33%，報5495點；英國富時100指數收跌3.5%，報6796點。