內地綜藝節目製作商煜盛文化（1859）明起招股，招股價介乎每股2.25元至3.37元。每手1000股，入場費3404.96元。公司全球發行4億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額介乎9億元至13.48億元之間，為近期新股市場中規模最大的一隻。招股期至下周四（3月5日）中午12時截止，預計3月13日掛牌。

按2018年收入計，煜盛文化於內地獨立綜藝節目製作商當中排名第8位，公司製作節目的收入主要源自向贊助商收取廣告費，及向播放平台收取節目製作及發行費。其贊助商包括聯合利華、比亞迪（1211）等，播放平台則主要有內地電視台如安徽衛視，以及網絡媒體愛奇藝、騰訊視頻等。

煜盛文化將於今年播放的節目總計有19款，包括《你好！面試官！（第八至十季）》、《北漂愛情故事2》等，其中逾半已經播出。截至去年8月31日的8個月內，公司內容收入方面總計錄得2.2億元人民幣（下同），其中91%來自電視綜藝節目，網絡連續劇貢獻2287萬元，網絡電影僅貢獻收入4000元。

期內公司總收入錄得2.2億元，按年跌14%。毛利錄得9050.5萬元，按年微跌11.7%，毛利率錄得40.6%。計入上市開支後純利錄得4674萬元，按年跌33.6%。

公司董事會主席兼行政總裁兼控股股東劉牧表示，疫情對於公司業務影響不大，相信於在家隔離措施之下，反而可帶動對內容消費需求的上升。至於公司今年計劃第一季交付的作品，他表示，多數已經在去年年尾殺青，因此亦不會影響首季業務。

對於公司管理層將受到隔離、上市儀式如何舉辦的問題，劉牧表示，其香港朋友都非常關心此問題，甚至稱有朋友為太平紳士，願意寫信為其作擔保來港。不過他表示，認同港府隔離措施，願意合作，指上市儀式「功成不必我在」，認為可以僅由保薦人出席。

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