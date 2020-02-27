世界華文媒體（0685）公布2019年12月底止第三季業績，公司擁有人應佔溢利340萬美元(下同)，按年升99.4%，如計及貨幣換算差額、公平值變動、土地及樓宇價值重估後，季度全面收益總額為713.9萬元，按年升301%。不派息。

首三季公司擁有人應佔溢利為884.9萬，按年升14.2%，如計及重估等數字後，為868.2萬元，去年同期則蝕659萬元。

第三季營業額5623萬元，按年跌11.5%，出版及印刷分部以及旅遊分部的營業額下跌，不過，除所得稅前溢利升60.4%至481.9萬元，主要是由於嚴格控制支出，總支出較去年同期下降14.1%，EBITDA升33.8%至658.2萬元。

業務分部方面，出版及印刷分部的營業額由去年同期的4747.5萬元下跌11.1%至4219.9萬元，但除所得稅前溢利較則按年升38.3%，至480.3萬元，主要是由於有效地降低成本所致，包括紙價下跌及員工自然流失等因素。

香港及台灣分部的營業額方面，較去年同期下跌13.4%，跌至1143.1萬元，錄得46.2萬元虧損，與去年同期相若。公司指，持續的抗議活動對香港的零售及奢侈品行業產生了負面影響，導致集團在香港的業務收入下跌。《明報》於2019年3月調高其零售價以及該分部的數碼業務收入持續增長有助於緩解這收入下跌的影響。集團繼續專注於增加招聘廣告收入，並參與更多由廣告商和政府贊助的項目。因成本控制節省的資金亦有助於緩解收入下降的影響。

旅遊分部季度營業額跌12.8%至1403萬元，主因香港的持續示威活動影響市民的旅遊意欲，以致香港的旅遊業務收入下降。旅遊分部本季度除所得稅前溢利相應減少，按年跌56%，至17.2萬元。

預計今年下季度業務狀況仍然疲弱，而疫情將進一步抑制消費和旅遊需求，而第四季度通常是廣告和旅遊業務的淡季，預計上述因素將為第四季營業額帶來負面影響。

公司續指，將繼續增強核心業務，尤其在數碼業務方面，將透過印刷及數碼平台提供更多跨媒體綜合廣告解決方案，使廣告客戶可觸及其目標受眾。對於旅遊分部，將繼續探索新的旅遊目的地或訂製旅遊套餐，以激發市民在疫情結束後的旅行意慾。在成本方面，隨著紙價回落，預計將節省部分生產成本。同時，將繼續精簡其營運，以實現更高的效率和成本效益。

其他報道

【百病纏身】海航集團債券借新不還舊 傳中證監展開調查

【公司業績】萬華媒體第三季盈轉虧 不派息

【股權變動】倘會德豐獲提私有化 持九倉攤分至逾47%

【業績】創銀去年多賺8%至19億 末期息0.41元

【回購】渣打將開展今年首次5億元股份回購 沒有重組裁員計劃

【港股收市】恒指止跌回升82點 會德豐升39% 九龍倉置業跌6%

【新股情報】仿皮商深藍科技今起招股 稱浙江廠房已全面復工

【武漢肺炎】中國歐盟商會：近半在華歐企料上半年收入跌雙位數

【武漢肺炎】呂耀東：疫情影響銀娛首季營運

【專欄】李曉佳：商戶業主銀行的鬥獸棋

【人為破壞】SaaS業務遭員工破壞 微盟:涉事者陷網貸 與公司無仇恨