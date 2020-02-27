債務纏身的海航集團又迎來噩耗，彭博引述消息人士指，海航集團對境內私募債的處理手法已經受到中證監關注，有投資者針對海航集團私募債「16海航02」向中證監投訴，直指海航集團涉嫌欺詐發行，中證監將就此展開調查。

「16海航02」2019年7月底到期至今已有7個月，海航集團據稱一直未進行償付，有投資者向中證監投訴，海航集團債券違約當天發行新債「19海航04」，此類違約當天發行新債的行為，涉嫌欺詐發行。

另外，海航在此次違約之後，兌付了境內外多只債券的本息或者利息，違反相關法律規定和解釋中關於償付順序及優先性的規定。中證監及海航集團均未有回應查詢。

事實上，「16海航02」到期未還後，海航集團在2019年8月和2020年1月先後三次兌付了約8億美元的境外債券。2019年12月，海航集團還兌付了境內的公募債「09海航債」。

暖流資產信用主管王晨表示，如果監管機構認定是欺詐發行，投資人可以走法律程序尋求賠償，監管介入對投資人來說是好事，但能處理到什麼程度暫時還很難講。永安國富基金經理戚俊文表示，違反發行規定就可以追究責任，證監會也只能給行政處罰，比如不允許發債、譴責或者罰款，但對海航來說也已經沒什麼意義和威懾力了。

海航集團旗下瑞士空港融資(Swissport Financing)發行的2025年到期、票息9%的歐元債隔夜下跌約1%，創上市以來最大日跌幅；另一只2024年到期、票息5.25%的歐元債也明顯走低。A股上市的海航控股今日跌2.58%，報1.89元人民幣。