新鴻基地產（0016）公布2019年底止中期業績，基礎溢利為134.22億元，按年減少2.26%。每股派中期息1.25元，與去年同期一樣。不過，新地指，自2019年中起，社會事件導致香港經營環境轉差，特別是在零售租務及酒店業務，今年初新型冠狀病毒出現，亦令短期市況進一步受打擊。倘若疫情持續較長時間，物業銷售及盈利在未來兩年將受到負面影響。

集團主席郭炳聯表示，已採取積極措施，為大部份商場租戶提供租金寬減以紓緩經營壓力，並提高旗下商場、寫字樓及其物業的衛生標準。他更稱，集團對香港的長遠發展有承擔，並會繼續在中港投資。集團期內中標西九龍商業地皮，為支付地價，整體負債比率由半年前的12.9%，提高至去年底的17.8%，

回顧過去半年度，新地的售樓應佔合約銷售215億元，收益達162.8億元，溢利達68.5億元，按年減少2.06%。年內在港主要銷售西九龍匯璽III、馬鞍山雲海別墅及元朗PARK YOHO Napoli，應佔合約銷售179億元。在內地的合約銷售達33億元人民幣，銷售主要來自廣州御華園、上海天薈、佛山瀧景及中山奕翠園。截至去年底，新地在港的土地儲備達到5890萬平方樓面呎，在內地的土儲則達6970萬平方樓面呎。

受惠中港有新收租物業投入，新地期內的總租金收入則按年增長3%，達到127.13億元；淨租金收入則按年增長2%，達到96.69億元。在香港而言，總租金收入按年減少3%至99.41億元，但是於續租及新租租金面對短期壓力，同時要在此前提供即時維修支援、向商場租戶提供紓困措施，並於2月起向大部份商場租戶，尤其餐飲業界，提供租金寬減。期內集團在港新增兩個商場，包括南昌站V Walk及北角匯，中期則部署增加巧明街98號寫字樓兼零售項目。寫字樓整體出租率高企。內地租務方面，受惠續租租金上升及新增項目，總租金收入按年增長7%至21.68億元人民幣。

酒店業務方面，新地指，受社會運動影響，旅客大跌，因最新疫情的關係，更預期酒店組合近期的表現會進一步轉差。期內酒店業務的分部盈利只有1.97億元，按年大跌75.13%。包括數碼通（0315）在內的電訊業務分部盈利亦只有3.59億元，按年減少18.22%。運輸基建及物流業務分部盈利亦只有8.66億元，按年減少4.31%。

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