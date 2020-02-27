渣打集團（2888）今公布去年度業績，除稅前基本溢利按年上升8%至42億美元，遜於市場預期的45億美元；經營收入按年僅升2%至153億美元，亦略低於市場預期的154億美元。集團管理層建議，派末期普通股股息每股20仙。每股盈利75.7仙。

期內，普通股權一級資本比率為13.8%，按年下跌40個基點，但仍然保持在13%至14%的目標範圍之內；有形股東權益回報增加130個基點至6.4%。集團指，董事會已授權在短期內開始回購及註銷5億元的股份。

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，集團會盡快開展5億元股份回購，將使普通股權一級資本比率降低約20個基點，對於今年會否再進行更多回購，則要視乎能否於今年內完成出售所持印尼銀行Permata，不排除作出更多資本回報的可能性。

他指出，受到疫情衝擊，預計今年首季本港及中國經濟將面臨下行壓力，增長將大幅減低，但相信今年中旬工廠將陸續恢復生產將穩步復甦，雖然銀行壞賬率則從去年底開始上升，但仍屬可控制範圍內。他又指，將有形股東權益回報提升至10%的目標會繼續進行，但相信需要較原先估計更長時間。

香港業務方面，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，本地貸款需求及企業投資意慾減弱，將造成短期壓力，不過相信隨着疫情過去，料下半年業務收入將維持穩定，強調目前資產質素保持良好。她又指出，渣打暫時沒有任何重組或裁員計劃，員工數量平穩，將繼續有效地控制成本。

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