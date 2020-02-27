恒指今早隨外圍低開167點，最多曾挫276點，午後隨內地A股止跌回升，最多升153點高見26489點，收市升82點或0.31%，報26778點，成交金額1104億元，較上日減少7.63%；國指升91點或0.87%，報10593點。

潤地（1109）傳會分拆物管公司上市，刺激股價升3.45%，收報35.95元，是升幅最大的藍籌。另外兩隻內房藍籌，碧桂園（2007）升1.52%，收報10.7元；中海外（0688）無升跌，收報26.75元。

股東私有化會德豐（0020），刺激股價復牌後升最多50.26%，高見71元，收市報66元，升39.6%，而私有化過程涉分派九龍倉置業（1997）股份，九倉置業收市跌6.22%，收報37.7元，是跌幅最大的藍籌。九龍倉集團（0004）續停牌。

人行再吹風將定向降準，建行（0939）升1.9%，收報6.44元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；其他內銀股方面，工行（1398）升2.25%，收報5.46元；建行升1.9%；交行（3328）升1.18%，收報5.13元；中行（3988）升1.61%，收報3.16元。

匯控（0005）跌0.81%，收報54.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。

銀娛（0027）去年純利按年下3%至130.4億元，包括9.54億元非經常性及其他開支；每股盈利301.1仙，不派末期息，另派特息0.45元。副主席呂耀東指並無裁員計劃，亦沒有要求政府提供稅務優惠，及仍會推進澳門銀河三、四期發展計劃。銀娛跌2.23%，收報52.5元。

叙福樓（1978）旗下的「溫野菜」及「牛涮鍋」今日在facebook公布，前者明天重開3間分店，溫野菜就會全線復業，入座率會維持不多於50%。叙福樓收市報0.445元，跌3.26%。

渣打（2888）中午公布遜預期業績，不過股價仍可向上，收市升0.58%，報60元。

新世界（0017）向港鐵（0066）出售其持有的九龍灣德福廣場二期商場及將軍澳PopCorn 2 商場收益權。新世界發展升1.81%，收報10.1元；港鐵（0066）升0.57%，收報44.05元。

龍光地產（3380）發盈喜，預計截至2019年度核心溢利較上年度將錄得不少於40%之升幅，主要原因為集團於相關年度收入增長所致。龍光地產收報13.44元，升1.66%。

百威亞太（1876）公布截至2019年底業績，純利8.98億美元，按年減少6.26%，正常化溢利則由10.12億美元減少至9.94億美元，跌1.7%。末期息每股2.63美分。收報24元，跌1.23%。

思捷環球（0330）公布截至去年12月底止中期業績，淨虧損收窄81.3%至3.31億元，每股淨虧損0.18元。收市報1.4元，升2.19%。

英皇文化產業（0491）及星美文化旅遊（2366）公佈，星美文旅已於2月24日收到英皇文化產業旗下公司的一份無約束力意向書，擬提出收購全部或部份特定已質押予英皇同系的英皇證券（香港）之星美文化旅遊股份52.5%股權，以停牌前股價計，涉及股份市值約1.49億元，但是仍未得出結論。英皇文化產業報0.111元，跌0.89，星美文化旅遊今早高開72.2%後回吐，收市跌8.33%，報0.165元。

歌禮製藥（1672）公布，旗下是口服丙肝病毒蛋白酶抑制劑戈諾衛聯合利托那韋治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，收報4.08元，升7.6%。

阿里健康（0241）收報15.4元，升9.5%；阿里巴巴（9988）收報205.2元，升1.08%。據阿里巴巴宣布，阿里健康和天貓聯合啟動「放心購藥」計劃，全國慢性病患者可在天貓上購買處方藥。

中行（3988）公布，發行28.2億美元3.60厘非累積永續境外優先股，用於補充其他一級資本和提高資本充足率。中行升1.6%，收報3.16元。

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