仿皮商深藍科技今起招股 稱浙江廠房已全面復工

內地人工革材料製造商深藍科技（1950）今起招股，定價每股0.5元至0.6元。每手4000股，入場費2424.18元。公司全球發2.5億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額介乎1.25億元至1.5億元之間。招股期至下周二（3月3日）中午12時截止，預計3月12日掛牌。

深藍科技主要於內地浙江省杭州建德生產人造革，其廠房建築面積約2.2萬平方米，有生產人造額各部件色漿、色片及合成樹脂發的生產線。招股資料顯示，內地人工革製造業分散，以2018年收入計，公司於內地人工革塗飾劑市場排名第四，市場份額約為1.9%。

截至去年9月30日的9個月內，不計上市開支，公司經調整純利錄得2649萬元人民幣（下同），按年升53%，惟若計入1129萬元上市開之後，純利僅錄得1520萬元，按年跌近兩成。期內公司收入錄得1.3億元，按年升6.8%。毛利錄得4547萬元，較去年同期升31%。

公司執行董事兼董事會主席劉靜表示，自2月10日開始，深藍科技位於內地的廠房已經恢復正常生產及銷售，至今復工率達到100%。她表示，因公司供應商並未來自武漢，供應鏈亦未有受到影響，但傳統上第一季度為行業淡季。她表示，亦未見到有客戶取消訂單。

根據招股材料，人造革行業過去數年在內地市場規模錄得負增長，公司本預計今年起可有一定復蘇。被問及疫情爆發、內地經濟下滑會否影響全年訂單，劉靜表示「對行業充滿信心」。

此次上市集資所得款用途方面，公司計劃將有約60.0%用於在現有建德生產廠房附近興建新生產廠房，以及購買新機器及設備；約16.4%將用於強化現有廠房的自動化系統；約21.8%將用於提升研發能力，包括將現有研究院遷至建德生產廠房，委聘更多專家及工程師等；約1.8%將用作一般營運資金。

記者：馬迪帆

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