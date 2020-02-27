中國德國商會及中國歐盟商會今日就武漢肺炎對歐洲企業在華業務影響進行調查，每位受訪者均表示，承受不同程度打擊，許多被允許重開的公司缺乏必要原材料或人員恢復全面營運。商會在2月18日至21日向577位會員收集意見，超過9成受訪者表示受到中等至高等的衝擊；一半受訪者計劃調低今年全年目標。

近半受訪者認為，今年上半年收入會錄得雙位數字下跌，兩成半受訪者預計下跌幅度超過20%。受訪者又稱，主要挑戰包括不可預測的監管規則、嚴格的隔離要求以及復工前諸多前置工作。一半的受訪者面臨各地以至各區政府的管理規則不一，而且短期內經常更改，例如省與省、市與市、區與區間送貨會受到多種繁瑣的限制。

報告特別提到，300多家歐洲公司積極支持遏制肺炎疫情，大約70%的公司已向高危地區捐贈醫療設備等。

中國德國商會華北地區主席Stephan Woellenstein表示，中國政府正平衡病毒預防措施以及爭取經濟回復正常，認為中小企在這段時間需要政府支持緩措施，直至業務恢復。

中國歐盟商會會長Joerg Wuttke則認為，中國為抗衡疫情而推出很多相互衝突的規則，現時幾乎不可能在中國各地運送貨物或人員，儘管遏制病毒是最重要的任務，但政府要應優先考慮將各省市政府的措施標準化，以使實體經濟恢復。

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