銀河娛樂（0027）副主席呂耀東今午出席全年業績視象會時指出，由於受到武漢肺炎疫情影響，令到營運受到影響，但是並無裁員計劃，亦沒有要求政府提供稅務優惠，但是仍會推進澳門銀河三、四期發展計劃。

呂耀東指出，同意澳門特首賀一誠的賭場暫時停業15天的決定，否則恐手尾更長，澳門最終在過去22天沒有武漢肺炎確診個案。賭場營運在疫情期間受影響，無甚客人，客人重新過來由零開始，因此今年首季生意一定受影響，他希望疫情受控，並且做好衛生，相信會再受客人歡迎。現時他難以估計會對集團盈利有多大影響，但是肯定影響不會細。停業期間每日開支約300萬美元，集團已盡量減至最低，並已經對商戶豁免2月份的固定租金，冀減輕租戶負擔。財務總裁戴力弘補充，這段時候的收入很低兼有波動，目前難以估計疫情對財務的最終影響，他們會一直作出監察，但是最重要還是客人的安全及健康，他們會和政府合作打擊疫情。集團主席呂志和的錄音講話指，銀娛目前手持現金及投資高達523億元，淨持現金亦有517億元，因此資產負債表保持穩健及高流動性。

呂耀東續稱，他們亦見到澳門政府推出臨時措施提供援助，有如及時雨，相信有助中小企及社會受到保障，他希望政府就博彩企業作出的力量多些同情，他們目前未有要求提出寬減稅務。現時距離銀娛每年四月宣布加薪尚有一段時間，他說，會屆時才作決定，同時會考慮不同因素，最重要是保障員工有穩定的收入及生活。在內地及珠海居住的員工經過14天檢疫後，將會陸續回來工作，最重要是此舉會對澳門社會帶來保障。在推進銀河第三、四期發展方面，他稱，會盡量爭取到原定的完工日期去推進。

在進軍日本市場方面，呂耀東指出，集團經過審慎考慮後，加上留意到其他日本城市對未來發展綜合渡假村，更配合其發展方針，因此沒有參與大阪方面的發展，但是他強調，集團對進軍日本項目仍然熱切，下一步會密切關注其他城市的發展。至於澳門賭牌方面，他稱，澳門政府在2022年之前不會重新競投，同時當前聚焦於防控疫情，無論如何，他們很有興趣在澳門繼續經營下去。

記者：陳偉燊

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