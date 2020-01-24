駿隆公布2月強積金表現，截至2月24日，駿隆強積金綜合指數升0.79%，人均回報為1717元，駿隆強積金三大主要成份指數均錄得正回報，股票基金指數升1.6%；混合資產基金指數升0.3%；固定收益基金指數升0.2%。

由今年初起計，駿隆強積金綜合指數下跌1.86%，人均蝕4124元。駿隆強積金三大主要成份指數只有固定收益基金指數錄得正回報，升0.51%，股票基金指數及混合資產基金指數分別跌3.44%及1.73%。

各個附屬成份基金指數2月均錄升幅，香港股票基金升幅最大，達2.59%，其次為香港股票（指數追蹤）基金，升1.94%。

駿隆指出，受疫情影響，預期環球投資市場持續波動，而各國央行均有放水行動，市場預期各國政府均有財政政策進行逆周期措施。如疫情沒有出現急劇惡化，展望市場將會迅速回復。

記者：蕭嘉聰

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