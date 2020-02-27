人行副行長劉國強於國務院聯防聯控機制發布會上表示，將綜合運用公開市場操作、常備借貸便利、中期借貸便利等貨幣政策工具，擇機實施2019年普惠金融定向降準動態考核釋放長期流動性，下一段還要擇機定向降準，因為有些銀行的普惠金融服務達標了，支持其普惠金融服務。

劉國強指，要將支持實體經濟恢復發展放在更加突出的位置，儘可能降低疫情對經濟影響，努力完成經濟社會發展目標。除定向降準外，劉國強指，會繼續推進款市場報價利率(LPR)改革，引導利率下行，增加再貸款再貼現額度，分類引導各類銀行對中小微企業復工復產發放貸款，鼓勵銀行採取多種方式補充資本，探索銀行創新補資本的工具。

本周一，人行副行長陳雨露亦表示，將很快開展普惠金融定向降準考核，充分利用好普惠性的貨幣政策工具，動態調整定向降準的政策。

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