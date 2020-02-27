武漢肺炎疫情持續蔓延。百威亞太（1876）首席執行官楊克表示，受累於疫情，內地夜生活幾乎停止，以及多地餐廳停業，集團於中國的業務收入在今年首2個月較2019年同期將自然減少2.85億美元（約22.2億港元），而正常化EBITDA將自然減少約1.7億美元（約13.25億港元）。

楊克續指，由於內地部分城市已經復工，料內地會有更多食肆會重開，預期與疫情相關的影響將在今年第二季始獲得改善。不過，他表示，雖然疫情打擊集團的傳統零售業務，但集團的電子商務卻獲得雙位數的增長。目前，集團的釀酒廠已重開超過一半，除位於武漢的釀酒廠外，所有其他釀酒廠均取得復工許可。

集團其他主要市場如日本、韓國最近亦爆發疫情，楊克認為，韓國的情況令人擔憂（concerning），惟現時去判斷其實際影響是為時過早。另外，外界關注疫情持續下會否導致今年7月舉行的東京奧運會取消，楊克對此表示不太擔心，認為由於集團並非活動的官方贊助商，因此所受的影響輕微。長遠而言，楊克對於亞太地區的業務仍然有信心，並強調會繼續進行必要的投資及擴張，同時積極發掘區內有潛力的新市場。

以地區分部計，截至去年12月底止，亞太區東部（即主要為韓國、日本及新西蘭）收入為13.7億美元（約106.8億港元），較2018年同期下挫約14%；亞太地區西部（即中國、印度、越南及亞太地區其他出口地）收入為51.76億美元（約404億港元），按年微增0.4%。

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