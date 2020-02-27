渣打（2888）公布2019年度業績，除稅前利潤按年升8%，至41.7億美元，差過市場預期的43.3億美元，收入增加2%至153億元。第四季收入按年持平。派末期息20仙，全年派27仙，增29%，並建議作出5億元股份回購。

渣打預計受利率降低、全球經濟增長放緩、香港經濟疲弱，以及近期武漢肺炎爆發所帶來的影響，很可能令2020年的收入增長低於5%–7%的中期目標範圍。渣打又指，雖然這些不利因素應該只是暫時性的情況，但是現在相信需要較原先估計更長時間將有形股東權益回報提升至10%。

正收入與成本增長差為3%；成本對收入比率（不包括英國銀行徵費）改善2%至66%。淨息差減少7個基點至1.62%。

資本方面，普通股權一級資本比率為13.8%，保持在13%–14%的目標範圍之內：較2019年第三季度增加28個基點。回購5億元股份後，將使普通股權一級資本比率降低約20個基點。

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