武漢肺炎全球擴散，恒指今早低開167點後，最多曾挫276點，高位則跌131點，半日跌176點或0.66%，報26519點，暫呈「十字星」形態，成交金額541億元；國指跌20點或0.19%，報10481點。

投行富瑞唱淡賭股，銀娛（0027）公布業績前跌2.7%，收報52.25元，是跌幅最大的藍籌，中午公布業績勝預期，留意午後表現。

中生製藥（1177）升3.8%，收報11.46元，是升幅最大的藍籌。工行（1398）升1.31%，收報5.41元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；匯控（0005）跌0.72%，收報54.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。

今日亦會公布業績的新地（0016）、渣打（2888），分別報111元跌0.36%，及升1.59%，報60.6元。

新世界（0017）公布，集團與港鐵（0066）簽訂協議，集團將出售其持有的九龍灣德福廣場二期商場及將軍澳PopCorn 2 商場收益權。新世界發展（0017）跌0.1%，收報9.91元；港鐵（0066）升0.34%，收報43.95元。

龍光地產（3380）發盈喜，預計截至2019年度核心溢利較上年度將錄得不少於40%之升幅，主要原因為集團於相關年度收入增長所致。龍光地產收報13.44元，升1.66%。

百威亞太（1876）公布截至2019年底業績，純利8.98億美元(下同)，按年減少6.26%，正常化溢利則由10.12億美元減少至9.94億美元，跌1.7%。末期息每股2.63美分。收市報23.85元，跌1.85%。

思捷環球（0330）公布截至去年12月底止中期業績，淨虧損收窄81.3%至3.31億元，每股淨虧損0.18元。收市報1.38元，升0.73%。

英皇文化產業（0491）及星美文化旅遊（2366）公佈，星美文旅已於2月24日收到英皇文化產業旗下公司的一份無約束力意向書，擬提出收購全部或部份特定已質押予英皇同系的英皇證券（香港）之星美文化旅遊股份52.5%股權，以停牌前股價計，涉及股份市值約1.49億元，但是仍未得出結論。英皇文化產業報0.104元，跌7.1，星美文化旅遊今早高開72.2%後回吐，半日跌3.33%，報0.174元。

歌禮製藥（1672）公布，旗下是口服丙肝病毒蛋白酶抑制劑戈諾衛聯合利托那韋治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，收報4.123元，升8.7%。

阿里健康（0241）今早逆市做好，阿里健康收報15.14元，升7.68%；阿里巴巴（9988）收報202.4元，跌0.3%。據阿里巴巴宣布，阿里健康和天貓聯合啟動「放心購藥」計劃，全國慢性病患者可在天貓上購買處方藥。

中行（3988）公布，發行28.2億美元3.60厘非累積永續境外優先股，用於補充其他一級資本和提高資本充足率。中行（3988）升0.64%，收報3.13元

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