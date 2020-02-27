恒指中午收報26519點，跌176點，成交金額541億元。美股嘗試反彈，但傳出紐約長島納蘇郡（Nassau County）有83人疑似感染新冠肺炎被要求自行隔離的消息後顯著回落，道指由升逾400點變為倒跌120點。微軟收市後表示本季個人電腦業務未能達到指引，再加上美國疾控防護中心稱美國出現首宗未能確定感染源頭的確診個案，美股期指跌近1%。韓國央行今早又維持利率不變，也令市場失望，亞洲股市受壓。

港股表現相對日韓穩定，國指及中資股相對較好，經濟參考報報道，央地數萬億基建投資清單加速落地，基建、水泥股向好。另外，証券日報頭版報道，A股連續6日成交額破萬億元，是政策面、資金面和信心的叠加效果，是金融戰「疫」的效果顯然，反映炒起A股、以資產升值效應對抗疫情是中央的策略，A股昨日震盪後今早亦回升。

中國經濟面對多重問題，一方面要努力復工，而從中央要將全國縣城以上分三級制、軍事式管理來復工，還要動用5000億元人民幣支持鼓勵企業復產，可見復工難度有多高。就算3月中至3月底正常化，屆時海外市場仍受到疫情影響，外銷也有問題，故日前官方也表明研究外銷產能轉內銷。在外憂內患之下，民眾收入減少，以內需、內房推動經濟也困難，看來一時三刻還是要炒起股市彌補民眾收入減少的痛苦，短期內A股仍能逆外圍跌市而靠穩甚至向好，一邊走回老路鐵公基，基建股短線仍會有資金追捧。

相對於三大基建股，機械股一直處於升浪，早前高位調整後近日再上，表現相對較好。當中濰柴動力（2338）今早再上試16元阻力，若能突破，有機會挑戰18元。

張兆聰

明報首席評論員