中行（3988）公布，發行28.2億美元3.60厘非累積永續境外優先股，票面金額為20萬美元，分為14033股，集資淨額約28.17億美元，將用於補充其他一級資本和提高資本充足率。

中行僅供說明之用的表格顯示，發行後集團截至19年6月底止，集團口徑的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率，將分別由11.21%、12.85%和15.33%，轉變為(以示意性股息率4%計算)11.2%、12.99%、15.47%；(以示意性股息率6%計算)分別為11.2%、12.98%、15.47%；(以實際股息率計算)分別為11.2%、12.99%、15.47%。

如發生持續經營觸發事件（或被稱為其他一級資本工具觸發事件）或無法生存觸發事件（或稱為二級資本工具觸發事件），境外優先股根據條款與條件將會被強制轉股成H股。境外優先股的初始轉股價格為每股H股3.31港元，可因應情況進行調整。

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