武漢肺炎疫情持續擴散，美國品和藥品管理局（FDA）稱疫情正邁向全球大流行病，恒指隨外圍低開167點或0.63%，報26529點，成交金額22億元；國指今早低開54點或0.52%，報10447點。

匯控（0005）跌1.44%，報54.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。中海油（0883）跌1.76%，報11.16元，是跌幅最大的藍籌。港鐵（0066）升1.26%，報44.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；

銀娛（0027）、新地（0016）、渣打（2888）、今日公布業績。銀娛跌0.56%，報53.4元；新地跌1.26%，報110元；渣打未有成交。

新世界（0017）公布，集團與港鐵（0066）簽訂協議，集團將出售其持有的九龍灣德福廣場二期商場及將軍澳PopCorn 2 商場收益權。交易完成後，港鐵將全數持有兩商場所有收益權，有關協議將於下月31日或之前完成。翻查資料，新世界分別持有兩個商場50%及21%收益權。新世界發展升0.5%，報9.97元；港鐵（0066）升1.26%，報44.35元。

龍光地產（3380）發盈喜，預計截至2019年度核心溢利較上年度將錄得不少於40%之升幅，主要原因為集團於相關年度收入增長所致。龍光地產開市報13.5元，升2.12%。

百威亞太（1876）公布截至2019年底業績，純利8.98億美元(下同)，按年減少6.26%，正常化溢利則由10.12億美元減少至9.94億美元，跌1.7%。末期息每股2.63美分。開市報23.65元，跌2.6%。

思捷環球（0330）公布截至去年12月底止中期業績，淨虧損收窄81.3%至3.31億元，每股淨虧損0.18元。開市報1.41元，升2.92%。

英皇文化產業（0491）及星美文化旅遊（2366）公佈，星美文旅已於2月24日收到英皇文化產業旗下公司的一份無約束力意向書，擬提出收購全部或部份特定已質押予英皇同系的英皇證券（香港）之星美文化旅遊股份52.5%股權，以停牌前股價計，涉及股份市值約1.49億元，但是仍未得出結論。英皇文化產業開市報0.112元，無升跌，星美文化旅遊開市報0.31元，升72.2%。

歌禮製藥（1672）公布，旗下是口服丙肝病毒蛋白酶抑制劑戈諾衛聯合利托那韋治療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，開市報3.93元，升3.69%。