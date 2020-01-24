【開市焦點】港股ADR跌262點 銀娛、新地、渣打業績
文章日期：2020年2月27日 08:56
武漢肺炎疫情擴散，美股續挫，港股ADR跌262點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.5%，折合報396.38元；匯控（0005）升0.21%，折合報57.92元；建行（0939）跌1.29%，折合報6.24元。
今日焦點股份可留意：
銀娛（0027）、新地（0016）、渣打（2888）、今日公布業績。
新世界（0017）公布，集團與港鐵（0066）簽訂協議，集團將出售其持有的九龍灣德福廣場二期商場及將軍澳PopCorn 2 商場收益權。交易完成後，港鐵將全數持有兩商場所有收益權，有關協議將於下月31日或之前完成。翻查資料，新世界分別持有兩個商場50%及21%收益權。
龍光地產（3380）發盈喜，預計截至2019年度核心溢利較上年度將錄得不少於40%之升幅，主要原因為集團於相關年度收入增長所致。
百威亞太（1876）公布截至2019年底業績，純利8.98億美元(下同)，按年減少6.26%，正常化溢利則由10.12億美元減少至9.94億美元，跌1.7%。末期息每股2.63美分。
思捷環球（0330）公布截至去年12月底止中期業績，淨虧損收窄81.3%至3.31億元，每股淨虧損0.18元。
英皇文化產業（0491）及星美文化旅遊（2366）公佈，星美文旅已於2月24日收到英皇文化產業旗下公司的一份無約束力意向書，擬提出收購全部或部份特定已質押予英皇同系的英皇證券（香港）之星美文化旅遊股份52.5%股權，以停牌前股價計，涉及股份市值約1.49億元，但是仍未得出結論。