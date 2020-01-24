武漢肺炎疫情擴散，巴西、希臘等地出現首次確診病例，美股道指高開78點後，曾反彈461點，不過其後轉跌，最多挫190點，收市跌123點，錄5連陰，5日累跌2390點。美國食品和藥品管理局（FDA）稱疫情正邁向全球大流行病，從中國開始爆發，並已在全球蔓延。美股期貨續跌，三大指數跌逾0.2%。

道瓊斯工業平均指數收跌123點，跌幅0.46%，報26957點。標普500指數收跌11點，跌幅0.38%，報3116點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.17%，報8980點。

迪士尼跌3.7%，報123.36美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低32點，而蘋果升1.5%，報292.65元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果收市報292.65元，升1.58%，谷歌母公司Alphabet收市報1390.47元，升0.29%，亞馬遜收市報1979.59元，升0.34%，Facebook收市報197.2元，升0.21%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.01%，報404點。德國DAX指數收跌0.13%，報12774點；法國CAC 40指數漲0.09%，報5684點；英國富時100指數收漲0.36%，報7042點。