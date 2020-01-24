【疫市上車？】按證公司定息按揭 FAQ
文章日期：2020年2月26日 20:35
Q：年期和息率有哪些選擇？
A：有3項選擇，分別是10年期2.75厘、15年期2.85厘及20年期2.95厘。
Q：有沒有總貸款上限？
A：每宗私人住宅貸款上限為1,000萬元。
Q：總貸款年期可否超過20年？
A：可以，例如還款期30年，首20年做定息，20年後可選擇剩餘的10年續做定息、改為浮息或轉按。如改為浮息，利率為P減2.35厘（目前按證公司的P為5.25厘）。
Q：可以轉按嗎？
A：可以，只要滿3年罰息期後，便可轉按至市場上其他計劃。
Q：用甚麼利率去計算整個貸款期裏的每月供款？
A：根據申請時可確定的利率水平作審批，例如還款期30年，做10年定息，整個還款期的每月供款都以2.75厘計算。
Q：需要通過壓力測試嗎？
A：借款人毋須符合加息壓力測試，但現行的供款與入息比率要求仍然適用。
Q：計劃試驗期多久？
A：由接受申請日期起計推行6個月，試驗計劃的總貸款額為10億元。
Q：何時開始申請？
A：參與銀行和接受申請日期確定後會再作公布。
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