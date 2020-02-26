香港的商人，個性使然，多年來習慣搵easy money，把雞蛋都放在內地，但今次受武漢肺炎拖累，北水退了，就知道誰沒穿褲子，結果不少傾斜做內地生意的企業，為謀求生，面目猙獰，至於由李澤鉅掌舵的「長和2.0」就明顯跑出，利用環球網絡來助香港抗疫。

經歷大半年的洗禮，香港人似乎深明靠政府無異於坐以待斃，所以市民表現才會顯得相比2003年沙士更恐慌，出現全城搶口罩、消毒用品，甚至打劫廁紙等荒誕之事，幸好最終有一班商人出錢出力，當中李氏家族的長和，當然是抗疫表現最突出的企業之一。

長和業務廣泛，最為香港人熟悉的當然是零售業務，例如屈臣氏、百佳等，但背後持的戰略資產，遍佈全球的電訊、碼頭、能源等業務，才是真正讓香港政府經貿辦慚愧的地方，充分利用公司在物流運輸及數據方面的能力，才有能力協助本地民生經濟，幫助香港人日以繼夜採購、運輸、銷售口罩、日用品。

事實上，雖然在「超人」李嘉誠退休後，長和的併購能力一度受市場懷疑，但近日就成功在澳洲的電訊業合併收購扳回一城，成功推動旗下澳洲電訊公司 Vodafone Hutchison Australia(VHA)與TPG合併，玩法與意大利電訊3 Italia和Wind合併一樣，粉碎了市場對「長和2.0」在政治上、資本市場上能力的質疑。

（題外話：收購電訊公司是李澤鉅的強項，早於1990年，26歲的李澤鉅就協助和黃併購英國電訊公司兔子(Rabbit)，也為和黃在往後幾年帶來大筆收入。）

過去幾年，全世界一度風行保護主義，但現實歸現實，在經濟下行的大趨勢之下，很多政府就要向錢下跪，重新開放予外資，對資金難以再有「潔癖」；可惜的是，不是每位企業家也有國際大局觀，依然只顧北望神洲，處處受內地掣肘，導致進退失據，令香港陷入今天困境，本欄相信，今後香港能否在逆境中反彈，擺脫Failed State之名，國際性企業所能發揮的作用，絕不能忽視。

大灣區國舅

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