思捷環球（0330）公布截至去年12月底止中期業績，淨虧損收窄81.3%至3.31億元，每股淨虧損0.18元。集團指出，由於策略性整頓分銷版圖，可控制面積按年減少14.8%，加上減少折扣主導的促銷活動，收入為57.63億元，以港元計按年減少14.8%，毛利亦下跌18.4%。

毛利率方面，集團指出，由於折扣為主的促銷活動減少，歐洲零售（不包括特賣店）及電子商店均錄得更多正價銷售及較高毛利率，但由於銷售渠道組合轉變、投資支持批發業務的措施、積極清理亞洲的舊庫存，以及繼續投資於產品質量，集團毛利率按年亦跌2.1個百分點至49.2%。

思捷行政總裁Anders Kristansen指出，集團在充滿挑戰的市場環境下，交出表現符合預期的財務業績。時至今日，集團架構較12個月前變得更精簡、更快速、更合適和更靈活，財務表現持續保持積極改善，與管理層預期一致。

思捷於去年12月5日宣布，與慕尚集團（1817）成立合資公司，集團指正在重組中國業務的組織架構及運營，已確認重組成本總計為1.04億元。

思捷執行主席柯清輝指出，展望下半財年表現，集團目標是維持現有的進度，加快執行策略計劃，隨著冠狀病毒爆發，零售市場面臨挑戰，但相信有關計劃為集團創造長期價值十分重要。

截至去年12月底止，集團在全球僱用逾4400名全職僱員，較2018同期的5700名大減22.8%。