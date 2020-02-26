新股市場回暖，小型股紛紛回流，數字娛樂服務提供商九尊數字（1961）明日起招股，定價每股1.5元至1.8元，全球發售1.26億股，集資規模介乎1.89億元至2.27億元。每手2000股，入場費3636.38元。招股期至3月9日中午12時止，預計3月17日掛牌。與近期其他公司有所不同，九尊數字於招股書中提出採用靈活定價機制，即最低招股價可達1.35元。

九尊數字於內地提供網上娛樂內容，包括手機遊戲、電子雜誌、漫畫及音樂等。截至去年9月30日的9個月，公司錄得收益1.7億元人民幣（下同），按年大升42%。毛利錄得6279萬元，按年升23%。期內溢利錄得3032萬元，按年跌逾三成。公司旗下手機遊戲包括鬥地主、中國象棋、「機智的小鳥」等。

公司計劃，集資額約30.4%用作與輔助手機遊戲開發商進行戰略性收購；約24.3%用於擴大單人玩家手機遊戲的市埸份額；約20.3%用作獲取開發精品手機遊戲的流行娛樂產權許可權；約15.4%用作加快公司在多玩家手機遊戲市埸的擴張；約8.4%用作公司的一般營運資金；約1.2%將用作取得公司獨家冠名及首次發行的雜誌的許可權。

曾與索羅斯一同創立量子基金的美國「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers），本次亦參與公司IPO前投資，惟實際持股量不多，更似「友情客串」。根據招股書，羅傑斯本人透過與九尊數字非執董兼公司秘書徐穎德共同擁有的公司AE Majoris Tech入股，於發售後，僅將持有九尊約0.4%股權。