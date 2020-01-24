港交所（0388）今日放榜公布全年業績，截至去年底，年內收入錄得163.11億元，按年增3%，純利錄得93.9億元，按年增長1%。年內港交所平均日成交錄得872億元，按年大跌19%。股市日成交錄得692億元，按年跌18%。

港交所行政總裁李小加今日於業績發布會上表示，去年純利及收入雙雙創新高，認為全年表現強勁。惟他直言，今年開年不順，疫情令香港及內地方面溝通受到影響，估計今年市場結構不會出現大變化或「大動作」。港交所早前一再希望擴大互聯互通，逐步推行「ETF通」、「新股通」，他今表示，二者均需要與內地多次來回溝通，為長期計劃。對於市場期待的阿里巴巴（9988）納入港股通，他僅表示，仍在處理中。

今年首月、武漢肺炎疫情尚未爆發時，港股全月成交量一度回升至1039億元，按月飈升37%。對此李小加表示，估計1月的交投強勁為受周期性及結構性因素影響，但認為全年形勢嚴峻，股市面對外圍及本地多種因素，包括內地疫情、英國脫歐、美國大選等，難以預測未來交投水平走向。

滬深港通去年對港交所增長貢獻頗大，被問及會否進一步拓寬港股通股票範圍，以及爭取取消內地投資者門檻等限制，李小加表示，中港市場始終存在差異，內地與香港監管者在對市場認知方面亦有不同，因此中短期都會存在一定限制。但他表示，中港通的設計方向不變，未來一定會推進至更快、更多、更廣。

記者：馬迪帆

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