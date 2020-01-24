國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮發內部信指，已有逾2.5萬名員工申請特別假期計劃，感謝員工無私（selfless）的付出。根據國泰的中期報告稱，截至去年6月底止，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾32800名員工，因此已申請計劃的員工佔約76%。鄧健榮續指，雖然申請計劃的死線已過，不過如果仍有員工想申請，仍然可以透過內聯網填寫同意書（consent form）。他同時提到，集團有數個外港（outport）的特別假期計劃仍然在申請期中，不過他形容國泰所面臨的挑戰仍然十分嚴峻（acute）。

集團本月初推出「特別假期計劃」，即於3月1日至6月30日期間放取長達三周的無薪假，並鼓勵所有員工參與特別假期計劃。鄧健榮當時指，國泰現時面對的挑戰與2009年一樣嚴峻，因此希望集團的員工能夠支持計劃。

國泰於2003年SARS期間，亦曾推出特別假期計劃，一度要求全部員工包括主席、行政總裁及所有董事放長達四周的無薪假，當時削減約45%的可運載量；而在2009年間，國泰亦向全體員工推無薪假，當時地勤員工參與率近乎100%，空中服務員參與率亦有96%。

記者：葉子晴

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