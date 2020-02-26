大酒店（0045）正待公佈去年底止全年業績，但是其提早就今年度中期業績發出盈利預警。大酒店指出，今年6月底止未經審核中期股東應佔盈利及其基本盈利，將遠低於去年同期的數字。今年上半年未經審核股東應佔盈利較預期低，主要是由於武漢肺炎爆發，導致多國發出旅遊警示及取消飛往內地、香港和其他地區的航班。這對該集團於亞洲的旅遊相關業務造成負面影響，當中以北京、上海和香港的三間半島酒店所受的影響尤為顯著。

該集團指，酒店入住率大幅下降，惠顧餐飲的顧客亦減少，這三間酒店的購物商場也受到負面影響。他們也開始察覺到，已對其他位於亞洲區酒店的影響。這種情況還影響山頂纜車和凌霄閣摩天台門票的銷情以及山頂凌霄閣的租金收入。現時，該集團在亞洲區於菲律賓、日本及泰國，均經營半島酒店。

此外，大酒店續稱，在2019年下半年發生嚴重的社會動盪和示威活動後，香港的政治局勢仍會波動不穩，這對大部分香港業務產生相當大的影響。這種社會動盪是否會在2020年持續下去，仍有待觀察。管理層根據現有資料估計，雖採取了各種措施並致力控制成本，但在今年第一季度將仍會出現經營虧損。隨著形勢的不斷發展，實際影響可能會與這些估計有所不同，他們將繼續密切監測局勢。

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